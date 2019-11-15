Москвичка чуть не потеряла слух из-за берушей, которые для неё слепили внуки

Проблемы начались после того, как женщина уснула рядом с играющими с пластилином детьми.

Врачи вернули слух пожилой жительнице Москвы — проблемы у женщины возникли из-за шалости внуков, которые слепили ей из пластилина беруши.

Женщина обратилась к медикам с жалобой на внезапное снижение слуха и ощущение заложенности в ушах с двух сторон. При осмотре врач обнаружил неизвестные образования, которые оказались двумя кусочками пластилина ярко-оранжевого цвета. Выяснилось, что у пациентки три внука и она часто проводит с ними время.

Слух у москвички пропал после того, как однажды она уснула рядом с детьми, играющими с пластилином.

— Возможно, малыши решили позаботиться о бабуле, слепив для неё беруши, но забыли сказать после игры, — цитирует сообщение столичного Департамента здравоохранения агентство "Москва".

После извлечения пластилина пенсионерка отправилась домой.