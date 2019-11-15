Лайф узнал подробности ДТП со школьным микроавтобусом в Гусь-Хрустальном

Школьников, которые попали в ДТП в Гусь-Хрустальном Владимирской области, перевозили в "газели". В микроавтобус врезалась легковая машина. От удара водитель "газели" не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По данным Лайфа, пострадали пятеро детей и один сопровождающий. У всех — черепно-мозговая травма и сотрясение.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадало семь человек, среди которых — шестеро детей.