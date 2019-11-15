Нарколог рассказал о последствиях для здоровья после 45 минут курения кальяна

А если кальян находится в непроветриваемом помещении, то добавляется вредный эффект ещё и от пассивного курения.

При курении кальяна в течение 45 минут человек потребляет гораздо больше угарного газа, чем после пачки сигарет, а никотина столько же, сколько и в сигаретах. Так врач-нарколог опроверг миф о безопасности этого вида курения.

— [Исследования] документально подтверждают у курильщиков кальяна повышение сердечного ритма и кровяного давления, другие вредные острые сердечно-сосудистые эффекты, нарушение функции лёгких и переносимости физических нагрузок, увеличение возникновения воспаления лёгких, обмороки и острые отравления угарным газом, — рассказал агентству "Москва" заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев.

Исследования связывают курение кальяна с возникновением разных видов рака — лёгких, ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами.

Врач также развенчал миф о том, что сменный мундштук для кальяна поможет избежать заражения инфекциями.

— Велика вероятность заражения инфекционными заболеваниями: гепатитом, туберкулёзом, герпесом. Передатчиком в данном случае может быть не кто-то из знакомой компании, а человек, который курил этот кальян до вас. Передача бактерий идёт не из насадки, которую в приличных заведениях выдают каждому гостю, а из трубки, — добавил Кутушев.

Именно в этой части устройства, а также в колбе, находится большое количество микробов. Дезинфицировать составные части кальяна в условиях кафе или ресторана достаточно сложно, поэтому человек может подхватить болезнь и даже не узнать, что причиной стал именно кальян.