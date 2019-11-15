Участники отрядов самообороны в Дагестане получат льготы

Правительство РФ установило ветеранские льготы для участников отрядов самообороны в Республике Дагестан. Документ вступает в силу 1 января 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.
Постановление вносит изменения в правила признания лица инвалидом. Дополнительно будет устанавливаться причина получения инвалидности — инвалидность вследствие ранения (контузии, увечья), полученного в связи с участием в боевых действиях в Дагестане в период с августа по сентябрь 1999 года.
Постановление, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, вступит в силу 1 января 2020 года.
Ранее Лайф писал, что Госдума приняла закон о ветеранском статусе для ополченцев Дагестана.
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