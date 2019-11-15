Жительница Чукотки погибла, пытаясь выбраться из квартиры с помощью простыней

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Фото © СУ СКР по Чукотскому автономному округу

Выяснилось, что женщина хотела выйти, но не смогла открыть дверь. Тогда она попробовала другой способ.

Гостившая у знакомых жительница посёлка Провидения погибла при попытке выбраться из квартиры по самодельной "верёвке". Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чукотскому автономному округу.

Инцидент произошёл в ночь с третьего на четвёртое ноября после того, как компания друзей, отмечавших день рождения, разошлись по домам. В квартире остались хозяин с супругой и их 34-летняя знакомая. Утром её тело обнаружили под домом.

Выяснилось, что женщина пыталась выйти из дома, но не смогла открыть дверь. После этого она попробовала смастерить "верёвку", чтобы спуститься по ней.

Используя постельные принадлежности и шторы, связала самодельную верёвку, один конец которой закрепила на радиаторе системы отопления кухни, другой выбросила в открытое окно, — рассказали в ведомстве.

К несчастью, один из узлов развязался и женщина сорвалась. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

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