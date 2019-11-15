Жительница Чукотки погибла, пытаясь выбраться из квартиры с помощью простыней

Выяснилось, что женщина хотела выйти, но не смогла открыть дверь. Тогда она попробовала другой способ.

Гостившая у знакомых жительница посёлка Провидения погибла при попытке выбраться из квартиры по самодельной "верёвке". Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чукотскому автономному округу.

Инцидент произошёл в ночь с третьего на четвёртое ноября после того, как компания друзей, отмечавших день рождения, разошлись по домам. В квартире остались хозяин с супругой и их 34-летняя знакомая. Утром её тело обнаружили под домом.

Выяснилось, что женщина пыталась выйти из дома, но не смогла открыть дверь. После этого она попробовала смастерить "верёвку", чтобы спуститься по ней.

— Используя постельные принадлежности и шторы, связала самодельную верёвку, один конец которой закрепила на радиаторе системы отопления кухни, другой выбросила в открытое окно, — рассказали в ведомстве.

К несчастью, один из узлов развязался и женщина сорвалась. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.