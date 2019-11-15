Пьяный москвич до потери сознания избил беременную в трамвае — видео

В Москве пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае до потери сознания.
— Находясь в трамвае, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стал наносить беременной женщине удары, в результате чего последняя потеряла сознание и упала, — говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.
Уточняется, что женщина была госпитализирована.
41-летний подозреваемый уже задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Побои", он находится под подпиской о невыезде.
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