Пьяный москвич до потери сознания избил беременную в трамвае — видео

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Видео © ГУ МВД России по г. Москве

Правоохранители уже задержали подозреваемого, он находится под подпиской о невыезде.

В Москве пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае до потери сознания.

— Находясь в трамвае, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стал наносить беременной женщине удары, в результате чего последняя потеряла сознание и упала, — говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что женщина была госпитализирована.

41-летний подозреваемый уже задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Побои", он находится под подпиской о невыезде.

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