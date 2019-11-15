Лайф публикует кадры с места ДТП со школьным микроавтобусом в Гусь-Хрустальном

В распоряжении Лайфа оказались первые кадры с места ДТП со школьным микроавтобусом и ВАЗом в Гусь-Хрустальном Владимирской области. На кадрах видно, что транспорт, который перевозил детей, от удара с легковушкой вылетел в кювет и перевернулся.
Сам ВАЗ получил небольшую вмятину.
По разным данным, в ДТП пострадало от пяти до шести детей.
За рулём ВАЗа была женщина. Она не пострадала.
Школьники направлялись в Дом культуры для участия в конференции районного детского общественного объединения "Импульс".
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