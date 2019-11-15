Россияне сравнили качество отечественных и импортных продуктов

Больше всего (30%) респондентов волновало качество молочных продуктов, а также свежесть мяса и птицы (23%), рыбы (19%).

Большинство россиян считают, что отечественные продукты питания ничем не уступают импортным. Об этом говорится в результатах совместного исследования "Роскачества" и агентства OMI (Online Market Intelligence).

— Согласно исследованию, 76% россиян считают, что отечественные продукты питания ничем не уступают зарубежным, ввоз которых в РФ запрещён в связи с введением продовольственных контрсанкций, — говорится в сообщении "Роскачества".

При этом 26% респондентов отметили, что отечественная продукция намного лучше товаров зарубежных производителей, а вот 12% опрошенных с ними категорически не согласились: по их мнению, импортные компании производят куда более качественные продовольственные изделия.

— Ещё 12% опрошенных не согласились с такой позицией и отметили, что российские продукты безопасны, но их качество оставляет желать лучшего, — заметили в организации.

Больше всего (30%) респондентов волновало качество молочных продуктов, а также свежесть мяса и птицы (23%), рыбы (19%). Также 15% отметили проблемы с качеством овощей и фруктов, а 7% — с хлебобулочными изделиями. Что касается круп, то их качеством недоволен только 1% опрошенных.

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