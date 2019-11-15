Стас Пьеха рассказал, как спустя 10 лет избавился от наркозависимости

Певец Стас Пьеха признался, что употреблял наркотики на протяжении 10 лет и смог избавиться от недуга благодаря музыке. Об этом он рассказал в эфире программы Пятого канала "Светская хроника".
Музыкант заявил, что считает годы борьбы с зависимостью "самыми жуткими" моментами своей жизни.
— Через два дня было невыносимо жить, на третий приходилось вернуться к употреблению. И никакие реанимации, реабилитации меня не останавливали, — добавил Пьеха.
Ранее Лайф писал, что Стас Пьеха откровенно рассказал о тяжёлом детстве: как пристрастился к алкоголю, а позднее и к наркотикам. Певец также сообщал, что пять лет назад пережил инфаркт.
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