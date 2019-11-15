Тело школьницы обнаружили у заброшенного хлебозавода на Урале

У недостроенного хлебозавода в городе Еманжелинске Челябинской области обнаружили тело 14-летней школьницы. О гибели девочки-подростка сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, школьница покончила с собой. СМИ отмечают, что девочка воспитывалась в благополучной семье.

Меж тем местные жители призывают снести "заброшку". Они поясняют, что здание никем не охраняется. В прошлом году на его территории также обнаружили тело подростка.