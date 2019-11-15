Вейперу впервые пересадили лёгкие. Увиденное шокировало даже опытных врачей

Сейчас молодой человек чувствует себя лучше. Однако медики предупреждают, что в среднем такие пациенты живут около семи лет.

Хирурги в США провели первую операцию по пересадке лёгких вейперу. 17-летний парень оказался в тяжёлом состоянии из-за курения, сообщает The Washington Post.

Пациента госпитализировали в начале сентября и через неделю подключили к аппарату ИВЛ. 15 сентября ему уже провели пересадку органа, которая длилась шесть часов.

— То, что я увидел в его лёгких, я никогда не видел прежде. А я делал трансплантации в течение 20 лет, — сказал хирург.

Врач был шокирован огромным количеством рубцов и мёртвых тканей, он также добавил, что лёгкие были такими твёрдыми, что их было проблематично извлечь.

Сейчас пациент чувствует себя лучше, ему предстоит долгая реабилитация. Однако врачи поясняют, что люди с донорскими лёгкими живут в среднем семь лет.

Напомним, ранее стало известно, что по меньшей мере 18 человек умерли в США из-за курения электронных сигарет и более чем у 1000 были диагностированы лёгочные заболевания.