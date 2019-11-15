Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах кинорежиссёра

По мнению артистки, выйти из неудобного положения ей помог закалённый характер, поскольку она родилась в Бронксе.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес обвинила одного из голливудских режиссёров в домогательствах. Как сообщает The Hollywood Reporter, инцидент произошёл на заре карьеры поп-звезды.

Исполнительница хита On The Floor рассказала, что в начале 90-х годов едва не стала жертвой харассмента. Во время одного из кастингов режиссёр фильма потребовал от девушки оголить грудь.

— Однажды режиссёр потребовал снять топ и показать обнажённую грудь, поскольку в картине я должна была сняться топлес. Однако он это сделал не на съёмках, он просто хотел посмотреть на мою грудь. И я резко встала и отказала ему, — вспоминает Дженнифер Лопес.

При этом актриса добавила, что до сих пор испытывает гордость за то, что смогла поставить на место зарвавшегося режиссёра. По её словам, в этом ей помогло то, что она родилась в Бронксе, неблагополучном районе, где быстро учишься не давать себя в обиду.

— Очень забавно вспоминать об этом сейчас. Я помню, что в тот момент сильно запаниковала и очень испугалась. Однако рядом со мной в комнате находились дизайнер по костюмам и ещё одна женщина. В общем, к счастью, та девочка из Бронкса, которая есть внутри меня, смогла постоять за себя. Я сказала: "Будет съёмка — я сниму топ, как написано в сценарии. Но сейчас я этого делать не стану", — сказала Дженнифер Лопес.

Не имеет значения, в какой ситуации начальник позволил себе лишнее, считает Лопес, чувствовать себя некомфортно — это не норма. Очень важно уметь устанавливать границы и не стесняться говорить о том, если домогательство на работе имело место быть, добавила звезда.