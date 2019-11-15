В России могут начать чеканить 50-рублёвые монеты

Банк России может выпустить монету номиналом 50 рублей, если возникнет такая необходимость. Об этом рассказал замдиректора департамента наличного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Он отметил, что за появление новой монеты выступают представители вендинговой индустрии (торговые автоматы. — Прим. Лайфа), так как она нужна для сдачи.

— Тем не менее при выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20–30 лет. С учётом активного развития безналичных платежей в нашей стране вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден, — приводит его слова "Газета.ру".

При этом Демиденко подчеркнул, что банк наблюдает за ситуацией и готов приступить к выпуску 50-рублёвой монеты, если это будет выгодно и необходимо.

Ранее СМИ сообщили об отказе регулятора от чеканки копеек.