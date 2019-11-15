В Татарстане умерла онкобольная женщина, искавшая приёмную семью для сына

Двоюродная сестра Айгуль рассказала, что шестилетний мальчик теперь будет жить с ней.

В Татарстане умерла онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая в январе обратилась в СМИ с просьбой найти приёмную семью для её сына. Ребёнок успел попрощаться с мамой накануне. Об этом сообщает "Татар-информ".

— Вчера по настоянию психолога к ней приходил сынишка. Они побыли вместе, попрощались. Врачи и сотрудники хосписа были рядом, делали всё, чтобы облегчить уход и обезболить, — сказали сотрудники хосписа, где находилась Фазыйлова.

Её двоюродная сестра уточнила, что мальчик после смерти матери будет жить с ней.

Файзылову похоронят сегодня, 15 ноября, у неё на родине — в Алькеевском районе Татарстана.

30-летняя Айгуль Фазыйлова почти пять лет боролась с раком молочной железы. В этом году ей диагностировали уже четвёртую стадию с метастазами в лёгких. После чего женщина обратилась в СМИ с просьбой помочь найти приёмную семью для шестилетнего сына в случае её смерти.