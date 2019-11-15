Солистка группы "Винтаж" едва не задохнулась в ванне с пенопластом

Мелкие частички материала попали в дыхательное горло певицы. Всё могло закончиться трагически.

Съёмки клипа на песню "Преступление и наказание" едва не закончились трагедией для солистки группы "Винтаж" Анны Плетнёвой. 42-летняя певица едва не задохнулась, отыгрывая откровенную сцену, сообщает StarHit.

По задумке режиссёра обнаженная знаменитость должна была нежиться в ванне, наполненной мелкой крошкой пенопласта. Но во время съёмок что-то пошло не так: поток воздуха от вентилятора подхватил невесомые частички, а певица в этот момент сделала резкий вдох.

Пенопласт попал в дыхательные пути Плетнёвой, вызвав спазм горла. Напуганная команда хотела вызвать скорую, но этого не потребовалось: звезда откашлялась и смогла прийти в себя.

Анна Плетнёва — бывшая участница группы "Лицей" (1997—2005), коллектива "Кофе с Дождём" (2005), а с 2006 года — солистка группы "Винтаж". Известна по песням "Плохая девочка", "Роман", "Знак Водолея", "Воскресный ангел", "Интуиция". Не многие знают, что Плетнёва — мать троих детей. Её старшей дочери Варваре уже 16 лет. Кроме того, у неё есть дочь Мария (род. 2005) и сын Кирилл (род. 2009). Подробную биографию певицы читайте на сайте uznayvse.ru