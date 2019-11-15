"Яндекс" начал продавать умные квартиры, как в фантастических фильмах

"Яндекс" совместно с застройщиком ПИК начинают продажу квартир типа "ПИК.Смарт". От обычного жилья они отличаются набором предустановленной смарт-техники, пультом управления от которой является колонка "Яндекс.Станция".

Система "ПИК.Смарт" появится в продаже с 15 ноября 2019 г. Её можно купить как тем, кто только покупает новую квартиру, так и тем, кто уже её приобрёл. Система работает через "Яндекс.Станцию" и приложение rubetek на смартфоне.

С помощью "Алисы" в колонке покупатели смогут управлять лампочками, розетками, а также кондиционером и телевизором через умный пульт "Яндекса". Приложение rubetek позволит контролировать дверные замки, расход электроэнергии и протечки труб. Ещё одним полезным свойством утилиты является видеонаблюдение. Следить за происходящим в квартире можно с экрана смартфона.

Установка, настройка, техподдержка и гарантия уже включены в стоимость. Все решения в рамках пакета разработаны с учётом планировки большинства квартир застройщика. Установка системы займёт один день.