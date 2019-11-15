Дуэйна Скалу Джонсона похоронили в Сети

Ранее такое уже случалось с актёром по вине интернет-шутников в 2011 и 2014 годах.

Why am I seeing that @TheRock is dead ?!? I hope not😢 can someone confirm this man is still breathing ??? pic.twitter.com/9cMXw8GB7R — Jess🎈 (@jlouise17x) 13 ноября 2019 г.

Дуэйн Скала Джонсон стал жертвой интернет-троллей, которые опубликовали поддельную новость о том, что американский актёр умер в результате несчастного случая, передаёт Mirror.

Пост, опубликованный якобы BBC News, с заголовком "Дуэйн Скала Джонсон погиб в возрасте 47 лет после неудачной попытки исполнить трюк" распространился в социальных сетях и вмиг стал вирусным.

Переходя по этой ссылке, интернет-пользователи попадали на фальшивый сайт, а не на официальный портал BBC, на котором такой новости, соответственно, нет.

Тем не менее некоторые поклонники актёра поверили фейковой новости и начали активно обсуждать состояние здоровья артиста в социальных сетях.

Отметим, что звезда фильма "Форсаж" и "Джуманджи" ещё не прокомментировал этот инцидент, несмотря на активное пользование социальными сетями.

Отметим, что это не первый раз, когда Джонсона "похоронили" в Интернете. В 2011 и 2014 годах его также объявляли мёртвым.

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