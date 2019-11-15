В Красноярске пропал 13-летний мальчик, страдающий сахарным диабетом

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Фото © Поисковый отряд "Лиза алерт" Красноярского края

Поиски ребёнка ведутся второй день. Из-за болезни он нуждается в медицинской помощи.

В Ленинском районе Красноярска волонтёры разыскивают пропавшего 13-летнего Серёжу Зубцова. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза алерт".

<p>Фото © <a href="https://vk.com/la_krsk" target="_blank"><strong><ins>Поисковый отряд &#34;Лиза алерт&#34; Красноярского края</ins></strong></a></p>

Мальчик вышел из дома утром 14 ноября, но так и не вернулся. На вид ему 12–13 лет, телосложение худощавое, глаза карие. В день исчезновения он был одет в серую куртку с красными вставками, коричневую шапку с полосой и тёмные брюки.

Отмечается, что Серёжа страдает сахарным диабетом, поэтому ему необходима ежедневная медицинская помощь.

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