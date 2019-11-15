В Красноярске пропал 13-летний мальчик, страдающий сахарным диабетом

В Ленинском районе Красноярска волонтёры разыскивают пропавшего 13-летнего Серёжу Зубцова. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза алерт".
Мальчик вышел из дома утром 14 ноября, но так и не вернулся. На вид ему 12–13 лет, телосложение худощавое, глаза карие. В день исчезновения он был одет в серую куртку с красными вставками, коричневую шапку с полосой и тёмные брюки.
Отмечается, что Серёжа страдает сахарным диабетом, поэтому ему необходима ежедневная медицинская помощь.
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