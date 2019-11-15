В Белгороде нашли измученного живодёрами кота без зубов — видео

Телеграм-канал "Белгород №1" сообщает, что у животного также диагностировали черепно-мозговую травму. Мучителей ищут.

В Белгороде возле дороги нашли еле живого кота, у которого оказались удалены все зубы. Об этом во "ВКонтакте" написали сотрудники ветеринарной клиники, куда доставили измученное животное.

Ветеринары рассказали, что изначально они подумали, что кота сбил автомобиль, но при осмотре обнаружили, что у него отсутствуют все зубы —они были удалены очень аккуратно, и это мог сделать только специально обученный человек.

Как уточняет телеграм-канал "Белгород № 1", у животного также диагностировали черепно-мозговую травму.

Напомним, ранее на Сахалине неизвестный срезал кожу с шеи живого щенка. Сейчас малышу нашли временный дом, ему регулярно делают перевязки и он уже чувствует себя заметно лучше.