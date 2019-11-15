Москва может принять "зеркальные меры" в ответ на помилование россиян в Литве

Россия может зеркально отреагировать на решение президента Литвы Гитанаса Науседы помиловать двух наших граждан, осужденных за шпионаж. Об этом сообщил в пятницу директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

– По моим данным, это зеркальные меры, — заявил он журналистам в пятницу.

К слову, СМИ и ранее не исключали, что помилование россиян связано с их возможным обменом на двух литовцев — Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамосайтиска — и норвежца Фроде Берга, которые осуждены в России по аналогичным статьям. Более того, в ноябре Науседа утвердил поправки в уголовный кодекс, которые определяют правовой механизм обмена лицами, осуждёнными за шпионаж с другими странами.