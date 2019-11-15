В Москве найдены мёртвыми солистка рок-группы "Манёвры" и её мать

Тела женщин пролежали в квартире несколько месяцев. Носила ли смерть погибших криминальный характер, сейчас выясняют судмедэксперты.

Бывшая солистка рок-группы "Манёвры" Надира Садыкова вместе с матерью была найдена мёртвой на северо-востоке Москвы.

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, тревогу забил дядя певицы, который рассказал, что его родственницы продолжительное время не выходят на связь. Долгое время он пытался дозвониться до них, однако мобильные телефоны Надиры и её мамы были отключены.

Квартиру вскрыли 14 ноября в присутствии полицейских. Женщины были найдены мёртвыми в ванной комнате, состояние их тел говорит о том, что они пролежали в квартире довольно долгое время.

44-летняя Надира Садыкова ранее была солисткой рок-группы "Манёвры", образовавшейся в подмосковном городе Троицке. Сначала коллектив выступал на разогревах, а затем прорвался на радио. Кроме того, две песни "Манёвров" вышли в сборнике "Рок из подворотен", выпускаемом группой "Пилот". После того как в 2014 году группа распалась, Надира не имела постоянного места работы.