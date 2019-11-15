Водитель-беспредельщик сбил полицейского на стихийной переправе в Якутии — видео

Полицейские приехали на место для проверки сообщения о несанкционированной переправе через реку Лену.

Водитель Toyota Wish сбил сотрудника ДПС во время стихийной переправы через реку Лену. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Инцидент произошёл на переправе между Якутском и Нижним Бестяхом. Здесь водители, рискуя жизнью, массово пытаются пересечь реку, несмотря на то что в некоторых местах лёд ещё не достиг нужной толщины. Кроме того, официально ледовые переправы ещё не открыты.

На одну из таких несанкционированных переправ на вызов приехали сотрудники ДПС. При этом водители не останавливались по требованию полицейских, а один из них даже сбил сотрудника на своём авто.

Мужчина скрылся с места аварии, но его уже нашли и собираются привлечь к ответственности. Выяснилось, что в прошлом году ему девять раз выписывали штрафы за превышение скорости.

— В отношении гражданина проводится проверка по факту оставления им места ДТП и невыполнения требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, — цитирует сообщение ведомства издание ЯСИА.

В ГИМС якутских водителей предупреждают, что несанкционированный проезд по льду реки Лена на участке Якутск — Нижний Бестях опасен для жизни.

— Помните, что за пределами официально организованной ледовой переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом. Не рискуйте своей жизнью и жизнью пассажиров, — заявила главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Саха Аурика Смирнова.