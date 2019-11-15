Медведица Роза из Московского зоопарка не впала в спячку из-за тёплой погоды

При этом она сократила порции еды, а также стала сонной и медлительной, что свидетельствует о "подготовке" к долгому сну.

Бурая медведица Роза из Московского зоопарка из-за тёплой погоды до сих пор не впала в зимнюю спячку. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе зоосада.

— Обыкновенно медведица Роза погружается в зимний сон в конце ноября — в декабре. Как в естественной среде обитания, так и в зоопарках, время, когда бурые медведи засыпают, напрямую зависит от погоды и температурного режима, — сообщают в пресс-службе.

В зоопарке добавили, что при тёплой и бесснежной осени животные могут бодрствовать до середины декабря и дольше. Но даже если хищники погрузятся в сон позже обычного, это не скажется отрицательно на их самочувствии.

Сейчас медведица Роза чувствует себя отлично. Она сократила порции еды, а также стала сонной и медлительной. Сотрудники предполагают, что в спячку она впадёт к началу декабря.

А ровно месяц назад Московский зоопарк сообщал, что в спячку впали сурки. Выйти из неё они смогут в марте-апреле следующего года.