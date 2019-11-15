Бывшего полковника-миллиардера Захарченко этапировали в колонию

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов 

Бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко этапировали в колонию. Об этом адвокат осуждённого за взяточничество Александр Горбатенко заявил РИА "Новости".

Сегодня утром его забрали из камеры и повезли в колонию, пояснил Горбатенко.

Он добавил, что Захарченко будет отбывать наказание в колонии для бывших сотрудников силовых структур. Информация об исправительном учреждении уточняется.

Как сообщал Лайф, 10 июня уже бывшего полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 117,9 миллиона рублей. Свою вину он не признал. 17 октября суд смягчил ему приговор, вычтя из срока наказания полгода.

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