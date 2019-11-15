Названы зарплаты в спецназе ФСИН

Зарплата молодого сотрудника московского спецназа ФСИН "Сатурн" составляет 40 тысяч рублей в месяц, а командира — 80 тысяч рублей.

— Я получаю 80 тысяч рублей. На руки он (молодой сотрудник. — Прим. Лайфа) получает 40 тысяч рублей. Денежное довольствие складывается из нескольких показателей: выслуга лет, звание, процентная надбавка за службу в Москве, за службу в спецподразделении, — сказал РИА "Новости" командир подразделения полковник Борис Николаев.

Он уточнил, что также сотрудники получают регулярные премии за госнаграды. А спустя год службы можно получить классность, где в зависимости от разряда бойцы получают от 10 до 25 процентов доплаты.

Напомним, ранее стали известны зарплаты учителей в российских регионах. Больше всего педагоги получают на Чукотке — 99 тысяч рублей в месяц, а меньше всего в Северной Осетии — 22 тысячи.