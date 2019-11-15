В Подмосковье лошадь упала на 16-летнюю девушку и сломала ей позвоночник

Животное не послушалось наездницу, которая пренебрегла правилами безопасности и решила прокатиться верхом.

Несчастный случай произошёл 9 ноября в конно-спортивном клубе "Галоп" в подмосковном посёлке Часцы. Во время незапланированной тренировки лошадь не послушалась наездницу, и они обе упали на землю. 16-летняя девушка получила закрытый перелом таза и перелом позвоночника.

Как сообщает "Комсомольская правда", по правилам безопасности девушке было запрещено садиться в седло, поскольку она долго не занималась верховой ездой. Однако в тот день она пренебрегла правилами и всё же оседлала лошадь.

— Девочка выбрала время, когда никого не оказалось на плацу, она просто решила самостоятельно сесть в седло. Сказала всем, что пошла "гонять лошадь на корте". Это значит, что наездник не садится на лошадь, а та свободно бегает. Сначала так и было, полчаса она погоняла коня на корте, а после вывела на плац, где решила покататься, — рассказали в клубе.

Также специалисты предположили, что несчастный случай произошёл из-за того, что и лошадь, и девушка не были готовы к тренировке: прежде чем в седло мог бы сесть даже опытный всадник, лошадь нужно было вводить в работу не менее трёх недель.

Сейчас полиция выясняет, при каких обстоятельствах подросток получил такую тяжёлую травму.

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