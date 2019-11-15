Эксперт оценил обещание Рудковской выплатить миллион за данные об обидчиках сына

Ранее одна из подписчиц заявила, что маленький сын звёздной пары "умрёт 29 декабря" и будет "корчиться" на глазах у матери.

Обещание продюсера Яны Рудковской выплатить полтора миллиона рублей за информацию о пользователях, которые угрожали её шестилетнему сыну в соцсетях, вероятнее всего, является "обычным пиаром". Об этом в беседе с Лайфом заявил эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

По его мнению, Плющенко и Рудковская могут на платной основе привлечь к поиску независимые агентства, а не "пиариться, как в этом случае".

— Не факт ещё, что эта сумма будет выплачена, потому что не составлен договор на какой-то конкретный вид работы. Так как мы имеем дело с медийной личностью, я не исключаю, что это просто обычный пиар, — сказал специалист.

Кроме того, Вехов отметил, что в большинстве случаев угрозы в Интернете от взрослых людей ни к чему не приводят. По мнению специалиста, таким образом пользователи попросту вымещают своё неуважение, ненависть или злобу на конкретную личность. Никаких определённых действий за этим не следует.

Напомним, что сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской начали поступать угрозы убийством. Некая женщина пишет Гном Гномычу проклятия в соцсетях. Недавно продюсер пообещала полтора миллиона рублей за информацию о злоумышленниках.