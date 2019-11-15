Доцента-расчленителя привезли на следственный эксперимент в каске и бронежилете

Историка Олега Соколова вели в кольце сотрудников правоохранительных органов и адвоката.

На бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, надели каску и жилет. Сегодня профессора привезли в его квартиру на набережной Мойки для следственного эксперимента.

Более того, на кадрах видно, что историка ведут в окружении сотрудников правоохранительных органов и его адвоката. Никого из очевидцев и журналистов и близко не подпускают к Соколову.

В понедельник, 11 ноября, суд вынес решение об аресте на два месяца Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки, на которой он собирался жениться. Преподавателя задержали 9 ноября, в его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки, а в квартире — другие останки погибшей.