Эксперты узнали, чем женский подход к постановке задач отличается от мужского

Аналитики сервиса по поиску помощников ознакомились со всеми категориями запросов своих клиентов и поделились выводами.

Мужчины склонны более прагматично относиться к проблемам и реже поручают другим задачи из разных сфер в отличие от женщин. Об этом сообщается в исследовании сервиса личных помощников WANT, предоставленном Лайфу.

По словам сотрудников компании, более 40% клиентов-мужчин пользуются сервисом только для решения рабочих вопросов и при формулировании задачи строго придерживаются своих профессиональных целей.

В свою очередь клиенты-женщины более разнообразны в своих запросах и часто просят помочь не только с рабочими обязанностями, но и с бытовыми проблемами. Специалисты отметили, что более 70% клиенток по меньшей мере один раз обращались с такими просьбами.

Ранее учёные рассказали, почему с женщинами бесполезно спорить.