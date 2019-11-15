Красноярка хотела хайпануть, сняла "пьяное видео" в Mercedes, но попалась ГИБДД

Сотрудники инспекции также выяснили, что ранее девушка уже была лишена водительских прав, но не сдала их.

Жительница Красноярска выложила в Сеть видео, на котором она и её попутчики выпивают спиртное прямо во время движения автомобиля. Предполагалось, что это будет розыгрыш для хайпа в соцсети (в бутылке на самом деле была газировка), но видео решила проверить ГИБДД.

— Девушка не скрывает, что на такое поведение её подтолкнула подруга, которая очень любит хайповать и придумывать разнообразные пиар-проекты. Употребление спиртного — это тоже был розыгрыш, — сообщает УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю на странице во "ВКонтакте".

Однако во время установления всех обстоятельств выяснилось, что девушка ранее была лишена водительских прав за оставление места ДТП, но водительское удостоверение не сдала.

В итоге красноярку не только оштрафовали на три тысячи рублей за нарушение ПДД (движение по автобусной полосе, нарушение требований разметки и непристёгнутые ремни безопасности), но и отправили Mercedes на спецстоянку, что обойдётся ей ещё в 15 тысяч.