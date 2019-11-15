Красноярка хотела хайпануть, сняла "пьяное видео" в Mercedes, но попалась ГИБДД

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Видео © VK/ГИБДД24

Сотрудники инспекции также выяснили, что ранее девушка уже была лишена водительских прав, но не сдала их.

Жительница Красноярска выложила в Сеть видео, на котором она и её попутчики выпивают спиртное прямо во время движения автомобиля. Предполагалось, что это будет розыгрыш для хайпа в соцсети (в бутылке на самом деле была газировка), но видео решила проверить ГИБДД.

— Девушка не скрывает, что на такое поведение её подтолкнула подруга, которая очень любит хайповать и придумывать разнообразные пиар-проекты. Употребление спиртного — это тоже был розыгрыш, — сообщает УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю на странице во "ВКонтакте".

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/gibdd24?z=photo-91940403_457262588%2Fwall-91940403_69780" target="_blank">ГИБДД24</a></p>

Однако во время установления всех обстоятельств выяснилось, что девушка ранее была лишена водительских прав за оставление места ДТП, но водительское удостоверение не сдала.

В итоге красноярку не только оштрафовали на три тысячи рублей за нарушение ПДД (движение по автобусной полосе, нарушение требований разметки и непристёгнутые ремни безопасности), но и отправили Mercedes на спецстоянку, что обойдётся ей ещё в 15 тысяч.

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