В Москве пропала актриса Мария Стерникова — у неё болезнь Альцгеймера

У 75-летней артистки не было при себе ни документов, ни телефона. Известий о её местонахождении нет с вечера 14 ноября.

В Москве пропала 75-летняя актриса Мария Стерникова. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, артистка исчезла во время прогулки с сиделкой и собакой.

14 ноября вечером они вышли на прогулку. Однако в какой-то момент сиделка, которая работает у Стерниковой в течение трёх лет, отвлеклась на собаку. Когда она решила оглядеться вокруг, 75-летней актрисы рядом уже не было.

Сиделка обратилась в полицию. Она пояснила, что артистка страдает от болезни Альцгеймера. Более того, при себе у неё не было ни телефона, ни документов. В момент пропажи Стерникова была одета в полосатое пальто в бело-чёрную полоску, чёрные сапоги и бледно-розовый платок.

Мария Стерникова окончила Школу-студию МХАТ. Известна по главным ролям в киноповестях "Мимо окон идут поезда" и "Нежность". До 2005 года играла в Малом театре. Она является матерью актёра Александра Носика.