Власти Армении заподозрили QR-коды в связи с Сатаной

Выяснилось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал Службе национальной безопасности проверить узоры оптических меток на связь с адом.

Как сообщает издание Sputnik, такое распоряжение прозвучало во время заседания правительства в этот четверг. — Без шуток и на полном серьёзе я поручил СНБ выявить формы и пути сотрудничества между определёнными кругами и Сатаной. Вот вы смеётесь, но если проблема на самом деле имеется, то нужно это выяснить. Это вопрос национальной безопасности, — цитируют СМИ чиновника.

Исполнительный директор Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян подтвердил, что на самом деле недавно получил от премьера это задание. Более того, проверка точно будет. О результатах обещают доложить позже.

Армен Григорян, секретарь Совета безопасности, вполне спокойно отнёсся к проверке QR-кодов на связь с сатанизмом. Он говорит, что если политики обеспокоены этим, то задача его службы — развеять эти сомнения.