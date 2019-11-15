Самолёт премьера Болгарии совершил аварийную посадку

Правительственный самолёт с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым на борту совершил аварийную посадку в международном аэропорту города Софии. Об этом сообщает местное информационное агентство BGNES.

Согласно информации агентства, при заходе на посадку в аэропорту Софии у авиалайнера "Фалькон" полностью отказала навигационная система. Пилоты не смогли её перезапустить, из-за чего самолёт пришлось сажать в ручном режиме управления.

Как уточнили в правительственной пресс-службе, лайнер приземлился успешно, никто из экипажа и пассажиров, куда входили члены правительственной делегации, не пострадал.

Ранее Лайф писал, что в самолёте с премьером Японии на борту произошло возгорание.