В России могут изменить процедуру раздела имущества при разводе

Сторонники нового проекта считают, что судебные споры затягиваются из-за того, что имущество мужа и жены рассматривают как набор отдельных объектов. Они предлагают это изменить.

Российские депутаты Павел Крашенников и Тамара Плетнёва внесли в Государственную думу законопроект, уточняющий процесс раздела имущества при расторжении брака. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы предлагают рассматривать имущество как совокупность всех нажитых в браке активов и пассивов. Это позволит решать все связанные с разделом вопросы в рамках одного судебного разбирательства.

— Такое правило предусматривается не только для раздела в судебном порядке, но и для соглашений супругов о разделе общего имущества, — заявил Крашенников.

Законопроект также предлагает изменить подход к брачным договорам. В частности, он исключает возможность отмены соглашения в том случае, если суд признает, что одна из сторон находится "в крайне неблагоприятном положении". При этом у супругов останется право оспорить брачный договор, если он окажется кабальной сделкой.

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