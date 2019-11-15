В спортцентре Выборга тренер надругался над 15-летней девочкой

Следователи уже задержали 48-летнего подозреваемого. Сейчас решается вопрос о его аресте.

В Выборге задержали 48-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над 15-летней девочкой. Инцидент произошёл в местном спортивном центре.

— По данным следствия, в августе 2018 года 15-летняя девочка находилась в помещении спортивного центра, где подозреваемый совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, — сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.

Портал NEWS1.ru уточняет, что мать ребёнка узнала о произошедшем только спустя год. По информации издания, задержанный — тренер восточных единоборств.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.