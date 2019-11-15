Украинскую участницу "Мисс Вселенная" не пустили в США

Отказ в выдаче документов был воспринят Киевом как политически мотивированное решение. В общем, зрада, откуда не ждали.

Украинская королева красоты Анастасия Суббота не смогла получить американскую визу, чтобы принять участие в конкурсе "Мисс Вселенная" 8 декабря. Как сообщают украинские СМИ, изначально девушке назначили дату подачи документов на 12 ноября, однако из-за сбоя в компьютерной системе всё перенеслось на два дня вперёд, а в назначенный день сотрудник посольства без каких-либо комментариев выдал Субботе документ об отказе.

Инцидент вызвал в Киеве почти международный скандал. Украинская сторона утверждает, что девушка заслужила право представлять их страну на конкурсе в США, победив в честной борьбе (Суббота — обладательница короны "Мисс Украина Вселенная"). Отказ в выдаче документов был воспринят Киевом как политически мотивированное решение. Поэтому в поисках справедливости глава оргкомитета украинского этапа конкурса Анна Филимонова открыто обратилась к временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору.

— Я не хочу верить, что это было мотивировано любыми другими причинами, кроме большой занятости сотрудника, который не уделил достаточно времени нашей участнице, — говорится в обращении Филимоновой к Тейлору, опубликованном в сети Facebook.

Она попросила представителя Белого дома немедленно вмешаться и помочь украинке прибыть в США 27 ноября, как того требуют условия конкурса.

К слову, это не единственный скандал вокруг украинских королев красоты, вспыхнувший в этом году. Так, в сентябре в Киеве выбрали "мисс Украина — 2019", но украинцам она не понравилась. Сперва обладательница титула не попала в эфир за отказ говорить на мове, а недавно поразила сограждан ответом на вопрос "Чей Крым?".