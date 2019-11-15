Тело женщины с большим количеством ножевых ранений нашли в московском парке

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Фото © Pixabay

На территории московского парка Лосиный остров обнаружили тело убитой 45-летней женщины. Неизвестный нанес ей множественные ножевые ранения. Об этом сообщает ГСУ СКР по столице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — пояснили в ведомстве.

Разыскивается причастный к убийству. Подробности преступления выясняются.

Напомним, широкий резонанс вызвало убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В расправе над девушкой признался уже бывший доцент вуза Олег Соколов. Сейчас он находится в СИЗО.

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