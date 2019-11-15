На Ставрополье наградили учительницу, которая отбила детей у наркомана

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Фото © ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Сотрудники МВД РФ вручили благодарность Марии Аксакаловой, защитившей детей от вооружённого злоумышленника.

На Ставрополье сотрудники полиции наградили грамотой учительницу начальных классов, которая защитила детей от нетрезвого мужчины с ножом, сообщает Главное управление МВД РФ по региону.

Полицейские выразили огромную признательность педагогу за отвагу и содействие органам внутренних дел.

— Это яркий пример гражданского правосознания, бдительности и неравнодушия наших земляков, — подчеркнула представитель Общественного совета при отделе МВД России Людмила Дацко.

Напомним, что 9 ноября житель Нефтекумска с ножом пытался напасть на детей, играющих на площадке. Это увидела проходившая мимо Мария Аксакалова и перегородила ему путь. Мужчина попытался ударить женщину ножом, но та смогла убежать. Лайф публиковал видео с моментом нападения на учительницу. Сейчас против 63-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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