На Ставрополье наградили учительницу, которая отбила детей у наркомана

На Ставрополье сотрудники полиции наградили грамотой учительницу начальных классов, которая защитила детей от нетрезвого мужчины с ножом, сообщает Главное управление МВД РФ по региону.
Полицейские выразили огромную признательность педагогу за отвагу и содействие органам внутренних дел.
— Это яркий пример гражданского правосознания, бдительности и неравнодушия наших земляков, — подчеркнула представитель Общественного совета при отделе МВД России Людмила Дацко.
Напомним, что 9 ноября житель Нефтекумска с ножом пытался напасть на детей, играющих на площадке. Это увидела проходившая мимо Мария Аксакалова и перегородила ему путь. Мужчина попытался ударить женщину ножом, но та смогла убежать. Лайф публиковал видео с моментом нападения на учительницу. Сейчас против 63-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело.
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