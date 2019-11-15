Литва обменяла двух россиян на двух литовцев и норвежца Берга

В Литве подтвердили обмен двух россиян на двух литовцев и норвежца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу контрразведки страны.

Уточняется, что обмен состоялся на российско-литовской границе. На родину вернулись осуждённые в России за разведдеятельность граждане Литвы Евгений Матайтис и Аристидас Тамосайтис.

В офисе премьер-министра Норвегии ТАСС подтвердили, что среди переданных был также осуждённый в России за шпионаж норвежец Фруде Берг.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух россиян, осуждённых за шпионаж. До этого в СМИ также появилась информация, что это может быть связано с их возможным обменом на двух литовцев — Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамосайтиса — и норвежца Фруде Берга, которые осуждены в России по аналогичным статьям.