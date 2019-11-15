ФСБ задержала в Москве высокопоставленных полицейских

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Фото © ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Их подозревают в том, что в 2017 году они тайно задержали фальшивомонетчика и требовали дать им взятку в размере одного миллиона рублей.

Оперативники УСБ и ФСБ задержали несколько высокопоставленных сотрудников отделения уголовного розыска по ЦАО Москвы. Их подозревают в вымогательстве взятки. Об этом Лайфу сообщил источник.

Полицейских подозревают в том, что 5 сентября 2017 года они по предварительному сговору тайно задержали фальшивомонетчика. Свою операцию они не согласовывали с вышестоящим руководством.

Надев на пленника наручники, они начали возить его по разным подразделениям правоохранительных органов с поддельными документами, пытаясь заставить дать им взятку в размере одного миллиона рублей. Мужчина не выдержал и выполнил их требования.

Автор:
СА
София Алабина
Соавторы:
Антон  Громов
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