На Ставрополье пять пациентов заразились ВИЧ в больнице

В инциденте обвинили старшую медицинскую сестру учреждения, однако она свою вину отрицает.

Пять человек заразились вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в больнице на Ставрополье. Среди заболевших двое взрослых и трое детей. Вирус передался им в 2018 году в краевом центре специализированных видов медицинской помощи (СВМП) № 1 Будённовска.

При этом о заражении один из пациентов узнал лишь через год. Он-то и забил тревогу, вследствие чего медицинский персонал начал разбираться в этом деле. Выяснилось, что в один период больным ставили капельницы с катетерами, которые использовались много раз. Позднее ВИЧ нашли ещё у четырёх пациентов учреждения.

Кроме того, в ходе расследования был обнаружен переносчик болезни, о состоянии которого ничего не знали ни он сам, ни медицинский персонал.

— По факту случившегося Министерством здравоохранения совместно с Роспотребнадзором и краевым центром СПИД сразу же было начато эпидемиологическое расследование, — заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Сотрудники министерства проверили уровень биологической безопасности в учреждении и уровень профессиональных навыков медсестёр, акушерок и других представителей медперсонала.

— Все пострадавшие взяты на диспансерный учёт в краевом центре СПИД и получают бесплатно необходимую антиретровирусную терапию, — добавили представители министерства.

Ранее Лайф писал, что житель Сахалина умышленно заразил ВИЧ 16-летнюю школьницу.