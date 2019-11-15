Доцент-расчленитель показал, как избавился от останков убитой — эксклюзив Лайфа

На кадрах Олег Соколов всё ещё в каске и бронежилете и в окружении сотрудников правоохранительных органов.

В распоряжении Лайфа оказались эксклюзивные кадры следственного эксперимента с бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который убил и расчленил 24-летнюю аспирантку.

На кадрах Соколов стоит в каске и бронежилете на набережной Мойки. Он в окружении сотрудников правоохранительных органов и адвоката показывает, как избавлялся от тела убитой им девушки.

Ранее адвокат бывшего доцента рассказал, что на Соколова надели бронежилет и каску в целях его защиты: они боялись, что какой-нибудь "злоумышленник" решится на самосуд.

В понедельник, 11 ноября, суд вынес решение об аресте на два месяца Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки, на которой он собирался жениться. Преподавателя задержали 9 ноября, в его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки, а в квартире — другие останки погибшей.