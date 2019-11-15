Пригожин — об участии Бузовой в Евровидении: Там и похуже люди бывали

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил желание Ольги Бузовой представлять Россию на Евровидении. По его словам, сейчас на конкурсе уже не важны вокальные данные, главное — показать яркое шоу.
— Запретить мы ей этого не можем. Если есть желание такое у неё, то пусть выступает. Там и похуже люди бывали, — рассказал продюсер в беседе с НСН.
Пригожин надеется, что к тому времени певица подтянет свой вокал. Он считает, что Бузова смогла бы "выловить ноту", если бы пела под фонограмму или кто-нибудь напевал ей в ухо.
Также продюсер заявил, что для участия в Евровидении хороший вокал уже не нужен и зрители идут смотреть не на артиста, а на яркое шоу.
— Сегодня вообще вся музыкальная индустрия превратилась во фрик-шоу, это я не именно про Олю, а в целом говорю. Именно фрик-шоу собирает залы, — добавил Пригожин.
Ранее Лайф публиковал видео, где Бузова призналась, что уже записывает трек для Евровидения. Певица не уточнила, когда именно намерена отправиться на фестиваль.
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