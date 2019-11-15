Пригожин — об участии Бузовой в Евровидении: Там и похуже люди бывали

Продюсер заявил, что для участия в песенном конкурсе хороший вокал уже давно не нужен.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил желание Ольги Бузовой представлять Россию на Евровидении. По его словам, сейчас на конкурсе уже не важны вокальные данные, главное — показать яркое шоу.

— Запретить мы ей этого не можем. Если есть желание такое у неё, то пусть выступает. Там и похуже люди бывали, — рассказал продюсер в беседе с НСН.

Пригожин надеется, что к тому времени певица подтянет свой вокал. Он считает, что Бузова смогла бы "выловить ноту", если бы пела под фонограмму или кто-нибудь напевал ей в ухо.

Также продюсер заявил, что для участия в Евровидении хороший вокал уже не нужен и зрители идут смотреть не на артиста, а на яркое шоу.

— Сегодня вообще вся музыкальная индустрия превратилась во фрик-шоу, это я не именно про Олю, а в целом говорю. Именно фрик-шоу собирает залы, — добавил Пригожин.

Ранее Лайф публиковал видео, где Бузова призналась, что уже записывает трек для Евровидения. Певица не уточнила, когда именно намерена отправиться на фестиваль.