Подруга убитой аспирантки СПбГУ опубликовала переписку с ней о доценте Соколове

В сообщениях погибшая выпускница делилась своими переживаниями, мыслями, рассказывала, как любит историка, "теряет себя" и надеется, что у них с возлюбленным "всё будет хорошо".

Соседка по общежитию убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко обнародовала переписку, в которой девушки обсуждали роман студентки и историка Олега Соколова.

Евгения рассказала, что была подругой погибшей и жила с ней в одной комнате общежития. Она охарактеризовала Анастасию как умную, сильную, одухотворённую и усидчивую девушку, которая "любила Россию и могла бы сделать для неё так много".

Из переписки следует, что Анастасия рассказала своей подруге о романе с историком Соколовым в январе 2015 года. Однако доцент не хотел огласки, в особенности чтобы об их романе узнали родители студентки.

— Нет, не говорила. Пока ещё рано. Соколов так сказал, — писала Анастасия.

Спустя два года Лукьянова отметила, что между её подругой и преподавателем возникла напряжённость. В частности, Анастасия ради возлюбленного начала заниматься изучением Наполеона, участвовать в реконструкциях и "скакать верхом на коне по камням", потому что Соколов этого хотел. В итоге студентка "начала терять себя в его интересах", о чём призналась подруге.

— Я всегда боялась в этом открыто признаться, сейчас я стараюсь это исправить и делать то, что я как я-самое не могу не делать, — пояснила Анастасия в переписке своей подруге.

По словам Евгении, Анастасия очень сильно и очень чисто любила Соколова, поддерживала во всём, защищала, когда его обижали, и лечила, когда он болел.

— Прага — это как детская мечта, путешествие в сказку, хоть и были мы там всего пару дней. И поехали отчасти случайно. Меньше чем за неделю купили билеты. Стараюсь "просто жить", хоть никогда этого и не любила, и сохранить себя, как ты писала, — делилась эмоциями аспирантка после их совместной с Соколовым поездки в Чехию в декабре 2017 года.

Однако Новый год студентка с преподавателем не проводила. Историк отмечал зимний праздник вместе со своими детьми, с которыми Анастасия не общалась. Этого не хотел сам Соколов.

— В аспирантуру даже если поступлю, пойду не к О.В. (Соколову. — Прим. Лайфа), т.к. он кандидат наук. Даст Бог, всё у нас будет хорошо, — писала студентка о своих планах в учёбе.

В заключение подруга погибшей осудила тех, кто пытается оправдать Соколова.

— Это не "оступился раз в своей долгой, честной жизни", как он выразился, слёзно выпрашивая телевизор и очки, чтобы продолжать работать. Он убил и расчленил человека. Очень хорошего человека, — заключила девушка.

Напомним, Олега Соколова задержали 9 ноября. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки. Позже доцент СПбГУ признался в совершении убийства своей сожительницы — аспирантки Анастасии Ещенко. В ходе допроса Соколов признал свою вину и раскаялся в содеянном.