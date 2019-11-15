На военном арсенале под Харьковом прогремели взрывы, погибло два сапёра

В ВСУ заявили, что местным жителям ничего не угрожает, однако люди обеспокоены, потому что подобное ЧП происходит не впервые.

На военном складе в Балаклее Харьковской области прогремело 20 взрывов. ВСУ заявили, что это было плановое уничтожение остатков боеприпасов. В Генштабе подчеркнули, что местным жителям ничего не угрожает.

— Ситуация на территории центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами контролируемая и безопасная, — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

При этом, по официальным данным, двое сапёров погибли и ещё четверо госпитализированы с ранениями.

Местные СМИ сообщают, что жители обеспокоены взрывами, так как это уже не первый подобный случай. В апреле 2017 года в Балаклее загорелся военный склад, в результате чего произошли взрывы. Ущерб составил десятки миллионов долларов. В мае 2018 года повторилась аналогичная ситуация.