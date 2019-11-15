СБУ заявила, что задержала "заместителя министра войны" ИГИЛ

В Киеве заявили, что боевик прибыл на территорию Незалежной в 2018 году, использовав фальшивые документы.

На Украине задержали одного из ключевых руководителей террористической организации ИГИЛ*. Как утверждает СБУ, речь идёт о боевике Аль Бара Шишани, который в 2013 году якобы стал заместителем "министра войны" ИГИЛ Тархана Батирашвили, известного как Абу Умар аш-Шишани.

В ведомстве также заявляют, что он был задержан в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США. Поймали же его в Киевской области рядом с частным домом, где он жил в последнее время.

— Летом 2018 террорист незаконно прибыл на Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории страны, — пояснили в СБУ.

А двумя годами ранее он был в Турции, откуда координировал действия террористов после того, как ликвидировали Абу Умара аш-Шишани, заявили в ведомстве.

Абу Умар аш-Шишани — выходец из Панкисского ущелья. В 2008 году он воевал против российских войск в Южной Осетии, потом был уволен из грузинской армии, а в 2012 году уехал воевать в Сирию на стороне ИГИЛ.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.