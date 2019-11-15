Крымчанина арестовали на два месяца за убийство пятилетней падчерицы

Суд в Крыму арестовал Александра Пилипенко, задержанного за убийство пятилетней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
— Заключён под стражу на два месяца — до 14 января 2020 года, — цитирует собеседника "Комсомольская правда".
Напомним, о пропаже Даши сообщил сам отчим. По его словам, он оставил ребёнка в доме и уехал по делам, а когда вернулся — дочери дома не было. Девочку искали трое суток, но вскоре мужчина сознался в её убийстве. Оказалось, он задушил ребёнка за непослушание, а потом пытался сбежать из страны, взяв с собой младшего, родного сына.
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