В Москве "Кротом" отравился известный учёный-математик

В Москве известный математик Олег Ивашёв-Мусатов отравился средством для прочистки труб "Крот". Учёный в тяжёлом состоянии находится в токсикологическом отделении НИИ им. Н.В. Склифосовского. Об этом сообщает источник Лайфа.

Ночью крики 91-летнего математика услышал сын. Он сразу же вызвал скорую, а после заметил у входа в ванную бутылку с "Кротом". Оказалось, учёный зачем-то взял её прямо с пола и выпил.

Ивашёву-Мусатову 91 год. Он кандидат физико-математических наук, доцент кафедры и заслуженный преподаватель МГУ.