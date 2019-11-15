Из-за болезни Валентины Талызиной Театр им. Моссовета изменил репертуар

Театр имени Моссовета изменил репертуар на декабрь из-за болезни народной артистки России Валентины Талызиной.

— 8 декабря в связи с болезнью народной артистки России Валентины Талызиной вместо объявленного на основной сцене спектакля "Васса" будет показан спектакль "Шум за сценой". 8 декабря объявленный на сцене "Под крышей" спектакль "Туман" отменяется, — сообщили в пресс-службе театра.

Также уточняется, что билеты можно будет сдать по месту приобретения.

Напомним, 21 октября в СМИ появилась информация, что актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве после микроинсульта. Позднее её дочь сообщила, что артистка обратилась к врачам из-за болей в ноге.