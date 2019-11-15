В Анкаре заявили о визите Путина в Турцию в первую неделю января

В Анкаре заявили, что президент РФ Владимир Путин посетит Турцию в первую неделю января 2020 года. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин может посетить республику в первую неделю января следующего года.

— Визит Путина в Турцию запланирован на первую неделю января, — заявил Ибрагим Калын.

По его словам, встреча лидеров двух стран запланирована в связи с "Турецким потоком", ожидается, что к тому моменту проект будет окончательно завершен.

Как уже сообщал Лайф, 9 ноября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры.